Pasiunea pentru colecționare a adus din nou împreună copii, tineri și adulți la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, unde a avut loc ultima întâlnire din această vară a Cercului de filatelie.

Coordonat de Alexandru Leonard Pop, cercul a reunit mici și mari colecționari într-o atmosferă animată, dedicată schimbului de piese și experiențe. Participanții au făcut schimb de cartonașe, stickere, figurine, timbre și alte obiecte care completează colecțiile lor, demonstrând că această pasiune depășește diferențele de vârstă. Reprezentanții bibliotecii au subliniat că întâlnirea s-a bucurat de un interes deosebit, iar schimburile dintre colecționari au fost intense, fiecare participant având ocazia să își îmbogățească propria colecție și să împărtășească povești despre obiectele pe care le deține.

„Pasiunea nu ține cont de vârstă și nici de vreme”, este mesajul transmis de Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, care continuă să susțină activități dedicate pasionaților de filatelie și colecționare.

Cercul de filatelie reprezintă una dintre activitățile prin care biblioteca încurajează întâlnirile dintre colecționari, schimbul de cunoștințe și promovarea unui hobby care dezvoltă răbdarea, spiritul de observație și interesul pentru istorie și cultură.