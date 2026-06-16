Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării.

Ieri, 15 iunie a.c., în jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați de către o femeie de 44 de ani, din municipiu, cu privire la faptul că în urmă cu câteva zile, atât ea, cât și mama sa au fost amenințate cu acte de violență de către fostul soț, printr-un apel telefonic.

Polițiștii au procedat la completarea formularelor de evaluare a riscului, iar în cazul femeii de de 44 de ani a reieșit risc iminent asupra vieții, integrității fizice ori libertății acesteia.

În cauză, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Două ore mai târziu, femeia a alertat din nou poliția întrucât ar fi fost amenințată de către fostul său soț, printr-un alt apel telefonic, ca urmare a emiterii ordinului de protecție provizoriu împotriva sa.

Polițiștii au reevaluat riscul iminent de violență, au emis un alt ordin de protecție provizoriu cu o valabilitate de 120 de ore, iar cu acordul victimei, au pus în aplicare măsura monitorizării electronice a bărbatului.

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Tot ieri, la sediul Poliției Orașului Seini s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul că la data de 12 iunie a.c. a fost amenințată de către un bărbat din localitatea Săbișa, iar pe parcursul zilei de 14 iunie a.c., de către mama acestuia.

În cauză, în urma completării formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar pentru a proteja viața femeii, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile, împotriva bărbatului.

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De asemenea, polițiștii Postului de Poliție Comunal Cicârlău au emis ieri, 15 iunie a.c., un ordin de protecție provizoriu pentru protecția unei femei care ar fi fost amenințată de către nepotul său.

Tânărului îi este interzis să se apropie de femeie și de locuința acesteia la o distanță mai mică de 200 de metri.

Polițiștii reamintesc faptul că emiterea ordinelor de protecție are rolul de a oferi sprijin și protecție imediată victimelor, precum și de a preveni producerea unor fapte cu consecințe grave.

Respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție este obligatorie, iar încălcarea acestora constituie infracțiune și atrage răspunderea penală.