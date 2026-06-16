Prof. univ. dr. Nicolae Iuga (n. 12 iunie 1953, Săliștea de Sus, jud. Maramureș) este una dintre personalitățile marcante ale spațiului academic și cultural românesc contemporan, cu o activitate întinsă în domeniul filosofiei, eseisticii și cercetării științifice.

Licențiat în Filosofie al Universității din București și doctor în Filosofie al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Nicolae Iuga a parcurs o carieră universitară solidă, desfășurată în instituții de prestigiu din țară. A fost profesor la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației, lector la Universitatea „Babeș-Bolyai”, precum și conferențiar și profesor universitar la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Din anul 2019 este cercetător științific asociat la Institutul de Filosofie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj-Napoca și al UZPR, Nicolae Iuga este autorul a peste o sută de studii, eseuri și articole publicate în reviste de specialitate din România și din străinătate, dar și al unui număr impresionant de volume de filosofie, eseistică, memorialistică și istorie. O parte dintre lucrările sale au fost publicate în limbi de circulație internațională, fiind traduse și editate în mai multe țări europene și în spațiul academic internațional.

Pentru activitatea sa științifică și culturală, a fost distins cu numeroase premii și ordine, între care Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române (2017), Medalia „Distincția culturală” a Academiei Române (2019), precum și distincții oferite de instituții bisericești și academice din țară și din străinătate. Este, de asemenea, cetățean de onoare al orașului Săliștea de Sus și al municipiului Sighetu Marmației.

Critica de specialitate a evidențiat în mod constant profunzimea demersului său intelectual, rigoarea analizei filosofice și amploarea preocupărilor sale culturale, Nicolae Iuga fiind apreciat drept un gânditor de marcă al spațiului academic românesc contemporan.

La ceas aniversar, îi transmitem profesorului și scriitorului Nicolae Iuga urări de sănătate, inspirație și noi realizări în activitatea sa științifică și culturală.