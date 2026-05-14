Elevii Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Târgu Lăpuș confirmă din nou performanța în domeniul securității cibernetice, reușind rezultate remarcabile la etapa județeană a Olimpiadei de Securitate Cibernetică.

Doi elevi ai liceului s-au calificat la etapa națională, care va avea loc săptămâna viitoare, la București. Este vorba despre: Perhaița Raul Cosmin – clasa a XII-a A și Griguța Dragoș Dorin – clasa a XI-a A. Cei doi elevi, coordonați de profesorul Miholca Cristian, au obținut Premiul I la etapa județeană și vor reprezenta liceul maramureșean la competiția națională.

Rezultatele foarte bune ale elevilor de la „Petru Rareș” continuă cu: premiul I – Oana Mihai-Andrei (clasa a X-a A), profesor îndrumător Chindriș Liviu; premiul III – Miholca Ștefan (clasa a XI-a A), profesor îndrumător Miholca Cristian; premiul III – Roman Gheorghe-Dumitru (clasa a XII-a A), profesor îndrumător Miholca Cristian; mențiune – Onija Raul-Bogdan (clasa a XI-a A), profesor îndrumător Miholca Cristian; mențiune – Ionaș Alexandru-Eduard (clasa a XII-a A), profesor îndrumător Miholca Cristian.

Reprezentanții liceului subliniază că aceste rezultate sunt rodul muncii, pasiunii și studiului individual al elevilor, care aleg să aprofundeze tehnologii moderne și domenii de viitor dincolo de programa școlară.

Felicitări tuturor elevilor și profesorilor coordonatori pentru performanțele obținute și mult succes celor doi elevi calificați la etapa națională!