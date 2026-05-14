La data de 12 mai a.c., polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat opt activități informativ-preventive la două unități de învățământ din județ.

Activitățile s-au desfășurat la Școlile Gimnaziale din Cicârlău și Văleni.

Scopul acestora a vizat creșterea gradului de siguranță în rândul elevilor și prevenirea faptelor antisociale.

Pe parcursul activităților, au fost abordate teme privind prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, dar și riscurile asociate consumului și traficului de substanțe interzise, accentuând importanța alegerilor.

De asemenea, activitățile au inclus și recomandări privind prevenirea infracțiunilor cibernetice, fiind informați despre importanța protejării datelor personale și despre pericolele comunicării cu persoane necunoscute.

Totodată, în cadrul Planului Național „Siguranță pentru pietoni și bicicliști”, polițiștii au reamintit principalele reguli de circulație pe care trebuie să le respecte în calitate de pietoni sau bicicliști, pentru prevenirea accidentelor rutiere și adoptarea unui comportament responsabil în trafic.

Prin astfel de activități, polițiștii urmăresc menținerea unui climat de siguranță în mediul școlar și creșterea gradului de informare și responsabilizare.