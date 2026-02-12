Miercuri, 11 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale – Biroul Urmăriri, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Sighetu Marmației.

Poliţiştii au depistat un bărbat în vârstă de 33 ani, condamnat la pedeapsa închisorii de 3 ani și 3 luni în regim de detenție pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.

Cel în cauză a fost depus în Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.