În urmă cu 95 de ani, pe 13 mai 1931, în Țara Lăpușului se năștea una dintre figurile simbol ale rezistenței, demnității și curajului din istoria recentă a României: Aristina Pop Săileanu. Viața sa impresionantă, marcată de suferință, sacrificiu și eroism, ar putea constitui cu ușurință subiectul unui film istoric dramatic.

Provenită din familia greco-catolică a lui Nicolaie și Maria Pop din Lăpușu Românesc, Aristina Pop Săileanu a devenit cunoscută pentru sprijinul acordat rezistenței anticomuniste din Munții Țibleșului și pentru refuzul de a denunța preoții greco-catolici persecutați de regimul comunist.

Pentru această poziție fermă, ea a fost condamnată la 20 de ani de închisoare, devenind una dintre numeroasele victime ale represiunii comuniste din România postbelică. Cu toate acestea, numele familiei Pop avea să fie recunoscut peste ani la nivel internațional pentru un alt act extraordinar de umanitate.

Familia Pop, alături de Aristina Pop Săileanu, se numără printre puținii cetățeni români incluși în lista „Drepți între Popoare”, distincție oferită de Yad Vashem, institutul memorial al Holocaustului din Israel. Titlul este acordat persoanelor neevreiești care, în timpul Holocaustului, și-au riscat viața pentru a salva evrei persecutați.

Recunoașterea oferită de statul israelian confirmă nu doar curajul familiei din Țara Lăpușului, ci și valorile pe care aceasta le-a apărat într-una dintre cele mai întunecate perioade ale istoriei: demnitatea, adevărul, solidaritatea și respectul pentru aproapele.

Astăzi, exemplul Aristina Pop Săileanu rămâne unul extrem de actual. Într-o societate în care modelele autentice sunt tot mai rare, memoria unor oameni care au avut puterea să își riște libertatea și viața pentru ceilalți merită păstrată vie și transmisă noilor generații.

Pentru mulți din Țara Lăpușului, Aristina Pop Săileanu nu este doar un nume din istorie, ci un simbol al rezistenței morale și al curajului care ar merita, poate, chiar o statuie în locurile unde s-a născut și a luptat pentru valorile în care a crezut.