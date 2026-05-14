Ca urmare a cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina, sub supravegherea procurorului de caz, un tânăr de 24 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

În fapt, la data de 15 aprilie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că, în proximitatea unei societăți comerciale din localitatea Petrova, un tânăr se manifestă agresiv.

Polițiștii au intervenit de urgență la locul indicat, iar din primele verificări efectuate a reieșit că, un tânăr de 24 de ani, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, ar fi agresat fizic doi bărbați, ar fi adresat amenințări cu acte de violență și ar fi provocat avarii unui autoturism.

În cauză, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală de specialitate în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Astfel, în baza probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs evenimentele, la data de 13 mai a.c., față de tânărul de 24 de ani, polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cel în cauză au fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, iar în cursul zilei de astăzi, 14 mai, va fi prezentat Parchetului de pe Lângă Judecătoria Vișeu de Sus în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație să înfrângă prinicipiul prezumției de nevinovăției.