Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare găzduiește vineri, 15 mai, de la ora 12:00, lansarea volumului „Cântec de lebădă”, semnat de dr. Ariton Breban.

Cartea reprezintă cel de-al patrulea volum din seria autobiografică a autorului și a apărut în acest an la Editura Marist.

Evenimentul va avea loc în Sala de Conferințe a bibliotecii, iar invitați vor fi prof. Vasile Leschian și Cristian Mareș, editorul volumului.

Moderarea întâlnirii va fi asigurată de dr. Teodor Ardelean.

Publicul iubitor de literatură este invitat să participe la acest eveniment cultural dedicat dialogului, memoriei și creației autobiografice.