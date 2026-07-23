Maramureșul ar putea beneficia de o nouă investiție majoră în infrastructura de transport al gazelor naturale. Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a anunțat că societatea lucrează la studiile de fezabilitate pentru interconectarea rețelelor de transport al gazelor naturale din Maramureș și Bucovina, prin realizarea unei conducte pe direcția Borșa – Cârlibaba – Vatra Dornei.

Potrivit lui Ion Sterian, noua conductă reprezintă următoarea etapă în strategia de dezvoltare a infrastructurii de gaze naturale din nordul țării și va interconecta magistrala Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Borșa, deja finalizată, cu conducta Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei, aflată în exploatare.

„Transgaz are în strategie, deja se lucrează la studiile de fezabilitate, interconectarea celor două zone, Maramureș și Bucovina, prin realizarea unei conducte pe direcția Borșa – Cârlibaba – Vatra Dornei, asigurându-se astfel alimentarea cu gaze pentru zonele aferente din două direcții și echilibrarea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale”, a declarat directorul general al Transgaz.

În cadrul întâlnirii, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a subliniat că doar aproximativ o treime din județ este conectată în prezent la rețeaua de gaze naturale și a evidențiat necesitatea identificării unor noi surse de finanțare pentru extinderea distribuției în localitățile care încă nu beneficiază de acest serviciu.

La rândul său, Ion Sterian a precizat că Maramureșul dispune deja de o infrastructură importantă de transport al gazelor naturale, cu peste 350 de kilometri de conducte, peste 28 de kilometri de racorduri și 32 de stații de reglare și măsurare, investiții care creează premisele dezvoltării economice și ale creșterii calității vieții.

Un rol esențial în această dezvoltare îl are conducta Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Borșa, proiect declarat de importanță națională, în valoare de aproximativ 100 de milioane de lei, care deservește aproape 100.000 de locuitori, peste 37.000 de gospodării, 153 de instituții publice și aproximativ 2.000 de agenți economici din Maramureș.

Noua legătură dintre Borșa și Vatra Dornei ar urma să consolideze securitatea alimentării cu gaze în nordul României și să permită alimentarea localităților din zonă din două direcții, contribuind totodată la echilibrarea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale.