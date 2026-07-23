Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș – ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, dintr-un autoturism identificat și urmărit în trafic, 20.000 de țigarete, în valoare de peste 19.000 de lei, ce urmau să ajungă pe piața neagră de desfacere din România. În urma acțiunii desfășurate, șoferul – un maramureșean de 39 de ani – a fost reținut pentru 24 de ore.

În seara zilei de 21 iulie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș au desfășurat o acțiune specifică pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigări, în zona de responsabilitate.

Astfel, în jurul orei 22.30, în localitatea Bârsana, polițiștii de frontieră au efectuat semnale regulamentare de oprire a unui autoturism înmatriculat în România. Întrucât șoferul nu a oprit, colegii noștri au pornit în urmărirea acestuia, iar după aproximativ un km, conducătorul auto a abandonat autovehiculul fugind într-o zonă împădurită. În interiorul mașinii puteau fi observate două colete voluminoase, învelite în folie de culoare neagră, ambalaje specifice baxurilor cu țigări, motiv pentru care autoturismul a fost condus la sediul instituției.

În urma inventarierii bunurilor a rezultat cantitatea de 20.000 țigarete (1.000 pachete țigări), în valoare de 19.300 lei, iar autovehiculul estimat la o valoare de 7.500 lei a fost indisponibilizat la sediul instituției.Ulterior, conducătorul auto a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, domiciliat în județul Maramureș. În urma probatoriului administrat, a fost dispusă reținerea persoanei în cauză, pentru 24 de ore, aceasta fiind prezentată procurorului de caz cu propunerea de plasare sub control judiciar.

În cauză, poliţiştii de frontieră maramureșeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru identificarea persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești.