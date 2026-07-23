Doi tineri, în vârstă de 21 și 22 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din Baia Mare, fiind cercetați într-un dosar penal pentru vătămare corporală, după ce ar fi agresat un bărbat care a suferit răni grave.

Ancheta a început în 16 iulie, când un bărbat de 31 de ani a sesizat Poliția Municipiului Baia Mare că, în cursul lunii aprilie, a fost victima unei agresiuni comise de persoane necunoscute. În urma atacului, acesta a suferit leziuni care au necesitat peste 90 de zile de îngrijiri medicale.

Polițiștii au demarat imediat cercetările, iar în urma activităților investigativ-operative au identificat doi suspecți, în vârstă de 21 și 22 de ani.

Cei doi au fost conduși la sediul poliției pentru audieri, iar pe baza probatoriului administrat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.