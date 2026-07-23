Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 34 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din Șomcuta Mare, fiind cercetați pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și violare de domiciliu, în urma conflictului izbucnit între două familii.

Incidentul a avut loc în 19 iulie, în jurul orei 19:30, pe strada Mireșului din Șomcuta Mare, unde polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 că între două familii a izbucnit un conflict.

La fața locului au intervenit, în sprijinul polițiștilor din Șomcuta Mare, echipaje din cadrul Poliției Orașului Ulmeni și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Din verificările efectuate a reieșit că, pe fondul unor neînțelegeri, mai multe persoane s-au agresat reciproc în curtea unui imobil. În urma agresiunilor, o femeie a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Unul dintre agresori a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru audieri, iar în continuarea cercetărilor au fost identificate toate persoanele implicate. Anchetatorii au stabilit că actele de violență ar fi fost comise inclusiv cu folosirea unor obiecte contondente.

Pe baza probatoriului administrat, în data de 21 iulie, cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș.

Aceștia urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.