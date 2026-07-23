Polițiștii din Borșa au deschis un dosar penal pentru violență în familie și distrugere, după ce o femeie de 40 de ani a reclamat că a fost agresată de fostul soț.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 22 iulie, în jurul orei 00:00, când victima a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita ajutor.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, bărbatul și-ar fi agresat fizic fosta soție, provocându-i leziuni.

De asemenea, acesta ar fi distrus telefonul mobil al femeii și ar fi provocat pagube la nivelul unui perete din interiorul locuinței.

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și distrugere.

Pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.