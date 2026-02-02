În fiecare an, la data de 2 februarie, odată cu Praznicul Întâmpinării Domnului, este celebrată Ziua Internațională a Tineretului Ortodox, prilej de reflecție și recunoștință față de rolul esențial pe care tinerii îl au în viața Bisericii și a societății.

Preasfințitului Părinte Episcop Iustin subliniază cu profunzime și claritate misiunea tinerilor în Biserică și în România de astăzi. Ierarhul evidențiază faptul că tinerii sunt nu doar viitorul, ci chiar prezentul Bisericii, mărturisitori ai credinței vii și ai frumuseții lucrării lui Hristos în lume:

„Tinerii noștri sunt Biserica și viitorul creștin al României (…). România nu uita, noi suntem Biserica!”

Mesajul Preasfinției Sale transmite speranță, încredere și responsabilitate, arătând că pentru tinerii credincioși „cerul nu este pustiu”, ci plin de prezența lui Dumnezeu, a îngerilor și a sfinților.

La această zi de sărbătoare, adresăm un gând de bine tuturor tinerilor din Eparhie și de pretutindeni, mulțumindu-le pentru credința, implicarea și mărturia lor.

La mulți ani, dragi tineri! Vă iubim și vă prețuim pe fiecare în parte, de la mic la mare!