Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor, anunță Radio Moldova.

Anunțul a fost făcut public luni, 2 februarie, de Politicianul norvegian Arild Hermstad a anunțat luni că o nominalizează pe Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace pentru că președinta Moldovei se află „în prima linie a apărării democrației în Europa”, într-un context marcat de tentative repetate de influențare externă și destabilizare.

„Am nominalizat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace”, a scris Arild Hermstad, pe pagina sa de Facebook.

Politicianul norvegian susține că Republica Moldova se confruntă, de mai mulți ani, cu tentative sistematice de destabilizare, în special în perioadele electorale, iar conducerea de la Chișinău a fost nevoită să gestioneze aceste riscuri într-un climat regional marcat de război și insecuritate.

„Moldova a fost supusă unor încercări documentate de influențare a alegerilor, dezinformare, atacuri cibernetice și destabilizare”, a menționat Hermstad.

În opinia deputatului, aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-o strategie mai amplă aplicată de Federația Rusă în raport cu mai multe state din spațiul postsovietic și din Europa de Est. „Rusia poartă un război hibrid împotriva mai multor țări”, a declarat liderul Partidului Verzilor.

”Maia Sandu a răspuns prin mijloace pașnice” la agresiunile Rusiei

Hermstad afirmă că, în acest context, autoritățile de la Chișinău au ales o abordare axată pe consolidarea instituțiilor și menținerea regulilor democratice, în locul unor reacții conflictuale sau autoritare.

„Maia Sandu a răspuns prin mijloace pașnice: consolidarea statului de drept, protejarea alegerilor libere și menținerea unei direcții democratice”, a menționat deputatul norvegian. Potrivit acestuia, orientarea fermă a Republicii Moldova către valorile occidentale și delimitarea de politicile imperiale ale Moscovei contribuie la stabilitatea regională și la prevenirea unor conflicte deschise.