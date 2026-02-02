Maramureșul își deschide porțile pentru una dintre cele mai îndrăgite sărbători din an, iar la Popas Pop Lăsatul Secului devine un adevărat festin al tradițiilor, aromelor și bunei dispoziții. Evenimentul promite o seară autentic românească, unde portul popular, mâncarea ca la bunica acasă și muzica live se împletesc într-o atmosferă de sărbătoare care ține până dimineața.

Organizatorii îi invită pe oaspeți să aducă un strop de culoare purtând măcar un element de port tradițional, pentru a păstra spiritul autentic maramureșean și a intra cu adevărat în hora bucuriei.

Un meniu care spune povestea locului

Seara începe cu bunătăți pregătite după rețete tradiționale:

plăcinte calde, făcute ca acasă

cârnaț de casă și slănină fragedă

salată de vinete și ceapă roșie

Vedeta mesei va fi gulașul la ceaun, gătit încet, la foc mic din lemn de fag, pentru un gust bogat și autentic. Nu vor lipsi nici preparatele de grătar, rumene și suculente, servite cu cartofi copți, dar nici clasicele sarmale cu afumătură.

La desert, invitații se vor bucura de gogoși pufoase, haioșe și cozonac, iar la băuturi oferta este pe măsura petrecerii: horincă, vin, coniac de casă, afinată, dar și variante fără alcool, precum suc, apă și cafea.

Muzică live și voie bună

Atmosfera va fi întreținută de Victoria Petrențiu și Ceterașii Lăpușului, care vor aduce pe scenă ritmuri tradiționale și melodii de joc, numai bune pentru o horă zdravănă și dans până târziu în noapte.

Detalii organizatorice

Evenimentul are loc în data de 21 februarie, începând cu ora 18:00.

Prețul unui bilet este de 175 lei de persoană, iar locurile sunt limitate. Rezervările se pot face telefonic la numerele afișate de organizatori.

Pentru cei care vor să simtă cu adevărat farmecul satului românesc, să guste mâncare tradițională făcută cu suflet și să petreacă într-o atmosferă autentică, Lăsatul Secului la Popas Pop se anunță a fi o experiență de neratat.