Fotbalul maramureșean are din nou un nume pe prima scenă a României. Cristian Ponde, atacant născut la Făurești, în Maramureș, va evolua în Liga 1 după ce a ajuns la un acord cu Unirea Slobozia. La 31 de ani, fotbalistul cu dublă identitate sportivă — românească prin origini și portugheză prin formare — revine simbolic în țara natală, după o carieră desfășurată aproape integral în străinătate.

Povestea lui Ponde este una care, în urmă cu mai bine de un deceniu, promitea mult mai mult. Crescut în celebra academie a lui Sporting Lisabona, clubul care l-a lansat pe Cristiano Ronaldo, atacantul era considerat de presa portugheză drept un posibil urmaș al starului lusitan. Talentul, viteza și tehnica l-au propulsat rapid în atenția specialiștilor, iar pentru echipa a doua a lui Sporting a strâns 87 de meciuri și 14 goluri.

Visul unei cariere la cel mai înalt nivel s-a lovit însă de obstacole. A bifat doar o scurtă apariție la prima echipă a lui Sporting, iar apoi traseul său a continuat la mai multe formații din Europa: Farense, Karpaty Lviv, Covilhã, Grasshoppers, Feirense, iar cel mai recent la Marítimo, în liga secundă portugheză. Accidentările și lipsa continuității i-au frânat ascensiunea care părea, la un moment dat, inevitabilă.

Chiar dacă s-a născut în Maramureș, Ponde a ales să reprezinte Portugalia la nivel juvenil, unde a adunat 10 selecții și 8 goluri pentru naționala U19. Drumul spre prima reprezentativă nu s-a mai concretizat, însă experiența acumulată în fotbalul vestic rămâne un atu important.

Contractul cu Unirea Slobozia va fi valabil până în vară, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Pentru clubul ialomițean, transferul înseamnă un plus de experiență în ofensivă, iar pentru Ponde — o nouă șansă de relansare.