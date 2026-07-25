Zi de sărbătoare în familia CSM Știința Baia Mare. Clubul i-a transmis un mesaj aniversar lui Mihai Lămboiu, centrul echipei, cu ocazia zilei sale de naștere.

Reprezentanții clubului i-au urat multă sănătate, fericire și succes atât pe terenul de joc, cât și în viața personală, evidențiind profesionalismul și implicarea de care dă dovadă în fiecare meci și la fiecare antrenament. „Mihai este un jucător serios, devotat și muncitor, un exemplu de implicare și profesionalism”, au transmis reprezentanții CSM Știința Baia Mare în mesajul dedicat rugbistului.

Clubul i-a urat sportivului un sincer „La mulți ani!”, exprimându-și dorința ca noul an să îi aducă sănătate, bucurii și cât mai multe reușite în tricoul băimărean.