Un cetățean italian, urmărit la nivel european pentru executarea unei pedepse cu închisoarea, a fost depistat și reținut de polițiștii din Maramureș.

Acțiunea a avut loc în data de 24 iulie, când polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Maramureș au pus în executare un mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Italia.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Maramureș, bărbatul fusese condamnat la o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea unor infracțiuni contra patrimoniului. În urma activităților specifice desfășurate, oamenii legii au stabilit că acesta se află pe o stradă din municipiul Baia Mare, unde a fost localizat și prins.

După depistare, bărbatul a fost condus în fața Curții de Apel Cluj, care a dispus reținerea sa.

Ulterior, acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie parcurse toate procedurile legale privind cooperarea judiciară internațională și predarea către autoritățile italiene.