Tabăra organizată la Filiala Firiza a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare s-a încheiat într-un mod emoționant, punând accent pe prietenie, încredere și aprecierea reciprocă.

În ultima zi a taberei, copiii și-au înmânat unii altora diplome simbolice, fiecare evidențiind o calitate remarcată de colegi pe parcursul activităților desfășurate împreună. Curajul, prietenia, hărnicia, creativitatea, bunătatea, spiritul de echipă, imaginația, perseverența, generozitatea și bucuria de a învăța s-au regăsit printre valorile celebrate la finalul experienței. Potrivit coordonatoarei Ioana Hochia, fiecare diplomă a reprezentat modul în care copiii au fost văzuți de cei din jur, oferindu-le ocazia să descopere calități pe care poate nu le conștientizaseră până acum.

Momentul festiv a încheiat câteva zile pline de activități educative, jocuri și experiențe care au contribuit nu doar la dezvoltarea creativității, ci și la consolidarea relațiilor dintre participanți.

Prin astfel de inițiative, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, prin Filiala Firiza, continuă să ofere copiilor un spațiu în care lectura, educația și dezvoltarea personală se îmbină armonios, transformând vacanța într-o experiență de neuitat.