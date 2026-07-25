Un bărbat în vârstă de 61 de ani, din localitatea Groșii Țibleșului, a fost găsit fără suflare sâmbătă, 25 iulie 2026, în jurul orei 09:00, în zona cunoscută sub denumirea de Pădurea Groșii Țibleșului, unde plecase la cules de afine. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați cu privire la incident și s-au deplasat de urgență la fața locului, împreună cu un echipaj medical.

Ajunși în zonă, cadrele medicale au constatat că bărbatul nu mai prezenta semne vitale, fiind declarat decedat. Din primele verificări efectuate de polițiști reiese că acesta s-ar fi prăbușit în timp ce se afla la cules de afine, însă cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde va fi efectuată autopsia pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului.

În conformitate cu procedurile legale, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă și continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.