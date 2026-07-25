Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș a găzduit joi, 23 iulie, în Șura Buteasa din Muzeul Satului Baia Mare, vernisajul expoziției „Între semn și culoare”, semnată de artista Ioana Vraja Moldovan. Evenimentul propune publicului o întâlnire între patrimoniul etnografic și arta contemporană, într-un dialog inspirat de tradițiile și simbolurile Maramureșului.

Expoziția face parte din proiectul muzeal „Între memoria culturală și sinteze plastice ale arhaicului”, inițiat în anul 2025 de artista plastic Anamaria Nagy, curatorul expoziției. Proiectul urmărește valorificarea patrimoniului cultural prin intermediul artei contemporane și readucerea în atenția publicului a memoriei culturale ca sursă de inspirație. Vernisajul a fost moderat de dr. Monica Mare, managerul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, care a evidențiat importanța proiectului în promovarea patrimoniului etnografic și în crearea unei punți între trecut și expresia artistică actuală.

La eveniment au luat cuvântul conf. univ. dr. Greti Adriene Papiu, Anamaria Nagy, curatorul expoziției, Robert Strebeli, managerul Muzeului de Artă-Centrul Artistic Baia Mare, prof. univ. dr. Delia Suiogan, lector univ. dr. Natalia Lazăr, precum și artista Ioana Vraja Moldovan, care a vorbit despre universul creativ al lucrărilor sale.

Potrivit artistei, creațiile expuse au ca temă centrală ethosul folcloric al Maramureșului și invită vizitatorii să redescopere frumusețea portului tradițional și bogăția simbolurilor populare printr-o interpretare artistică modernă.

Expoziția „Între semn și culoare” poate fi vizitată în Șura Buteasa din Muzeul Satului Baia Mare până în 23 august, oferind publicului ocazia de a descoperi un univers în care tradiția, culoarea și memoria culturală se împletesc într-o experiență artistică autentică.