Copiii din Baia Sprie sunt invitați să descopere frumusețea tradițiilor românești prin muzică, joc și voie bună, odată cu începerea înscrierilor la cursurile de dansuri populare coordonate de Petruța Turdean.

Activitățile se vor desfășura la Casa de Cultură din Baia Sprie și se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, împărțiți pe grupe de vârstă: 4-8 ani și 8-14 ani. Organizatorii își propun să le ofere celor mici un mediu prietenos și vesel, în care să învețe pașii dansului popular și să îndrăgească folclorul autentic românesc.

Pe lângă bucuria dansului și energia activităților, cursurile contribuie la dezvoltarea coordonării, disciplinei și spiritului de echipă, în timp ce îi apropie pe copii de valorile și tradițiile românești.

Casa de Cultură a Orașului Baia Sprie salută inițiativa Petruței Turdean de a înființa un ansamblu de dansuri populare pentru copii, subliniind importanța păstrării portului, muzicii și jocului popular ca parte esențială a identității românești.

„Ne bucurăm să vedem oameni dedicați care aleg să investească timp, pasiune și suflet în educarea tinerei generații prin cultură și folclor”, au transmis reprezentanții instituției.

Înscrierile și informațiile suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0752 842 046.