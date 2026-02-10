De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, marcată anul acesta pe 10 februarie, proiectul național de educație digitală #SigurantaOnline avertizează asupra unor greșeli frecvente pe care utilizatorii le fac în mediul online și care pot duce la pierderi financiare, furt de date sau compromiterea conturilor personale. Proiectul este susținut de Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Asociația Română a Băncilor și are ca obiectiv creșterea nivelului de conștientizare privind riscurile reale din mediul digital.

Tema internațională din acest an „Tehnologie inteligentă, alegeri sigure – Explorarea utilizării sigure și responsabile a inteligenței artificiale” subliniază cât de important este să înțelegem instrumentele digitale pe care le folosim zilnic și să luăm decizii informate, mai ales într-un context în care tehnologiile bazate pe Inteligența artificială (AI) sunt din ce în ce mai prezente inclusiv în fraudele online. În spatele multor fraude online nu se află tehnici complicate, ci gesturi simple, efectuate din grabă – un click pe un link, o descărcare de document sau instalarea unei aplicații nepotrivite – gesturi care pot avea consecințe financiare serioase.

Cinci greșeli online care te pot costa bani – și cum le poți evita

1. Oferirea datelor cardului sau a codurilor de securitate

Sub pretextul unor probleme urgente, infractorii cer datele cardului, codul de securitate de format din 3 cifre de pe spatele cardului (CVV) sau parolele, ceea ce poate duce la pierderi financiare imediate.

Tehnologia permite acum crearea de mesaje și pagini web aproape identice cu cele ale unor bănci sau instituții. Soft-uri inteligente și AI pot replica elemente vizuale și lingvistice, făcând frauda greu de detectat.

Sfatul #SigurantaOnline: Nu transmite niciodată datele cardului sau codurile de securitate la cerere! Verifică întotdeauna prin aplicația oficială a băncii sau contactează instituția direct. Datele cardului trebuie folosite exclusiv de posesorul cardului pentru plățile online efectuate pe site-uri securizate.

2. Plata pe site-uri nesigure sau necunoscute

Ofertele „prea bune ca să fie reale” și magazinele online false sunt folosite pentru a colecta datele cardului și a fura bani. Instrumentele bazate pe Inteligența artificială pot genera elemente vizuale, texte și logo-uri care imită perfect site-urile legitime, mărind șansele ca o persoană să introducă detalii personale sau bancare.

Sfatul #SigurantaOnline: Verifică cu atenție denumirea (adresa) site-ului, folosește și un antivirus pentru siguranță, ai grijă să aibă o conexiunea securizată (https) – lacătul închis și caută informații despre comerciant, înainte de a plăti. Poți face o verificare preliminară a securității site-ului și cu soluții disponibile gratis online, precum ScamAdviser.com

3. Neactivarea alertelor și autentificării suplimentară

Fără notificări și autentificare în doi pași, fraudele pot trece neobservate până când banii sunt deja pierduți.

Sfatul #SigurantaOnline: Activează alertele pentru fiecare tranzacție și autentificarea în doi pași în aplicațiile bancare.

4. Reacția impulsivă la mesaje care creează panică

Mesajele care anunță conturi blocate, plăți suspecte sau urgențe sunt folosite pentru a forța decizii impulsive.

Tot mai des apar apeluri sau mesaje vocale generate cu AI care pot imita vocea copilului sau a unei persoane apropiate, cerând bani „urgent”.

Sfatul #SigurantaOnline: Închide apelul și sună persoana respectivă pe numărul pe care îl cunoști, dar nu din aplicațiile de mesagerie. Verificarea directă este esențială înainte de a trimite bani. Îți poți stabili o parolă, un cuvânt cheie de siguranță pentru a evita astfel de amenințări.

5. Obișnuința de a da click pe linkuri primite prin aplicațiile de mesagerie, SMS sau rețele sociale, fără o minimă verificare

AI poate crea texte și documente care par extrem de convingătoare (inclusiv contracte sau oferte). Chiar dacă par venite de la cineva cunoscut, acestea pot fi capcane.

Sfatul #SigurantaOnline: Nu accesa linkuri direct din mesaje. Sună persoana care ți-a trimis mesajul sau accesează site-ul tastând manual adresa cunoscută.

Sprijin pentru copii, părinți și profesori

Educația digitală trebuie să înceapă de la vârste mici. Platforma sigurantaonline.ro oferă resurse dedicate copiilor și cadrelor didactice, materiale explicative, ghiduri și instrumente practice pentru folosirea responsabilă a tehnologiei și pentru înțelegerea riscurilor din mediul online, inclusiv a celor asociate utilizării inteligenței artificiale.

Profesorii sunt invitați să integreze aceste materiale în activitățile de la clasă, iar părinții pot găsi recomandări utile pentru discuții despre siguranță, încredere și comportament digital responsabil. Peste 10.000 de români și-au testat deja cunoștințele și abilitățile de siguranță online prin quiz-urile disponibile pe platforma sigurantaonline.ro.

Cei interesați sunt invitați să afle dacă fac aceste greșeli accesând secțiunea de testare a cunoștințelor.

Mai multe informații, exemple reale de fraude și resurse educaționale sunt disponibile pe www.sigurantaonline.ro.

Conform Global Cybersecurity Outlook 2026 al World Economic Forum, 87% dintre liderii lumii au observat creșterea vulnerabilităților legate de AI, iar 94% se așteaptă ca inteligența artificială să fie una dintre cele mai importante forțe care conturează peisajul securității digitale în 2026, inclusiv în evoluția tacticilor de fraudă online. Pe de altă parte, statisticile recente arată că phishing-ul și fraudele asistate de tehnologie rămân printre cele mai frecvente cauze ale pierderilor financiare în mediul digital, subliniind importanța educației și a unui comportament responsabil în utilizarea tehnologiei.

Cu o singură greșeală online poți pierde bani și date importante. Informarea te ajută să o eviți.