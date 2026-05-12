Elevii de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației au obținut rezultate remarcabile la etapa națională a Concursului Național „Magda Petrovanu”, desfășurată în 9 mai 2026, la Facultatea de Chimie din cadrul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Competiția a reunit elevi talentați din întreaga țară, iar reprezentanții colegiului sighetean s-au remarcat prin performanțe deosebite.
Rezultatele obținute
📚 Clasa a IX-a 🌟 Premiul de excelență – 100 de puncte și Premiul I:
Derda Alexandra
Iepan Cătălin
🥉 Premiul III:
Dumnici Melisa
Ofrim Iuliana
📚 Clasa a X-a 🥇 Premiul I:
Ilieș Ionuț
🥉 Premiul III:
Maier Prodan Răzvan
Elevii au fost pregătiți de profesoarele Enache Nița și Păduraru Doinița, care au contribuit la aceste rezultate de excepție obținute la nivel național.
Performanțele elevilor confirmă încă o dată prestigiul și nivelul ridicat al învățământului oferit de Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației.
Felicitări elevilor și profesorilor coordonatori pentru munca, seriozitatea și pasiunea demonstrate! 🧪🏆
