Comuna Suciu de Sus a fost reprezentată la Bruxelles, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Europei, printr-un stand special de promovare a satelor Suciu de Sus, Suciu de Jos și Larga.

Vizitatorii români și străini au avut ocazia să descopere frumusețea tradițiilor locale, portul popular autentic, meșteșugurile și valorile culturale care definesc comunitatea. Standul a atras aprecierea publicului și a demonstrat că patrimoniul și identitatea locală pot fi promovate cu succes la nivel european.

Reprezentanții comunei au transmis mulțumiri tuturor celor implicați în organizare și promovare, dar și celor care contribuie zi de zi la păstrarea tradițiilor și autenticității zonei.

Mulțumiri speciale au fost adresate Codruței Filip și întregii echipe din Bruxelles pentru implicarea constantă în promovarea zonei, precum și Valeriei Șanta, Dianei Șanta, Ligiei Filip, Lindei Moldovan și Claudiei Poduț pentru sprijinul oferit.