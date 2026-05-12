Salvatorii montani din cadrul Salvamont Maramureș, structură profesionistă aflată în subordinea Consiliului Județean Maramureș, au intervenit recent în zona Runcu pentru salvarea unui bărbat de 45 de ani, practicant de motocross, accidentat în timpul unei curse.

Potrivit informațiilor transmise de salvamontiști, bărbatul a suferit un traumatism la nivelul unui membru inferior după ce s-a răsturnat cu motocicleta pe un teren accidentat. Din fericire, acesta purta echipament de protecție adecvat, fapt care a prevenit producerea unor leziuni mai grave.

Echipa Salvamont a ajuns rapid la victimă și a început procedurile de acordare a primului ajutor și de stabilizare. Pentru imobilizarea membrului afectat au fost utilizate o atelă vacuum și o saltea vacuum, astfel încât transportul să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

Din cauza terenului dificil, salvatorii montani au folosit tehnici de coardă și targa specială UT 2000 Plus pentru coborârea victimei până la autospeciala montană.

Ulterior, bărbatul a fost evacuat din zona montană și predat unui echipaj SMURD, care l-a transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Reprezentanții Salvamont Maramureș subliniază importanța purtării echipamentului de protecție în practicarea sporturilor extreme și evidențiază rolul esențial al intervențiilor rapide în zonele montane greu accesibile.