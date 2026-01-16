Ziua Culturii Naționale a fost marcată la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» printr-o întâlnire autentică cu arta, memoria și identitatea culturală.

Evenimentul a fost un prilej de reflecție, dialog și emoție, în care ideile și simbolurile s-au așezat firesc, într-un cadru dedicat valorilor culturale.

Lucrarea „Peisaj de iarnă” de Kádár Géza a reamintit publicului cât de profund vorbește patrimoniul artistic despre loc, memorie și apartenență.

Se aduc mulțumiri maestrului Ioan Marchiș pentru prezența inspirațională și pentru generozitatea dialogului, precum și conf. univ. dr. Delia Suiogan, pentru deschidere și implicarea activă în desfășurarea evenimentului.