Primăria Comunei Suciu de Sus, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Florea Mureșanu”, organizează sâmbătă, 17 ianuarie 2026, începând cu ora 11:00, o întâlnire dedicată copiilor de toate vârstele și părinților, la derdeluș.

Evenimentul va avea loc în zona „Între Suciuri – lângă fântână”, un spațiu cunoscut de localnici pentru distracția de iarnă.

Participanții sunt așteptați să se bucure de:

coborâri pe derdeluș cu săniuțe, saci sau plăci,

concursul „Cel mai frumos om de zăpadă” , unde fiecare participant trebuie să vină cu propriile accesorii,

dulciuri și cântece în jurul unui foc de tabără, într-o atmosferă caldă și prietenoasă.

Organizatorii îi invită pe toți cei mici și mari să lase grijile deoparte și să se bucure de o zi de iarnă autentică, plină de voie bună și distracție în aer liber.

📍 Locația evenimentului: Între Suciuri – lângă fântână (Suciu de Sus)