Meteorologii au extins și prelungit codul galben de ger până sâmbătă dimineață, la ora 10.00.

Zone afectate: Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Maramureș.

În Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -19 și -10 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

ANM a emis și o INFORMARE METEOROLOGICĂ, pentru intervalul 16 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00.

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă cu precădere în jumătatea estică a țării apoi și în rest, iar noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor. Temperaturile minime se vor situa în general între -18 și -8 grade, iar în nordul și centrul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -14 și -10 grade.

Vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă, temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și local în Crișana, mixte în Carpații Occidentali și în Transilvania, iar în Oltenia și pe areale mici în Muntenia vor fi mai ales ninsori. Se va forma ghețuș și vor fi condiții de polei.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în zona montană aferentă, precum și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…60 km/h.