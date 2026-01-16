Sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 17.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Motherson Mosonmagyaróvári Kezilabda Klub SE, joc din cadrul etapei a 2-a din Grupa A de Europa League. Arbitrii jocului: Metodija Ilievski și Mihajlo Ilievski (Macedonia de Nord). Delegat EHF va fi Mihail Bashev (Bulgaria). În țara noastră, meciul va fi transmis în direct de Digi Sport 4 și Prima Sport 4, iar în Ungaria de Sport 1.

Programul jocurilor din Grupa A

Etapa 1: Larvik HK – CS Minaur: 26-28; Moson – Thuringer: 36-34

Etapa 2: CS Minaur – Moson (sâmbătă, 17 ianuarie, 17.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană”); Thuringer – Larvik (duminică, 18 ianuarie, 18.00)

Etapa 3: Thuringer – CS Minaur (sâmbătă, 24 ianuarie, ora 21.00, Salza Halle, Bad Langensalza); Moson – Larvik (sâmbătă, 19.00)

Etapa 4: CS Minaur – Thuringer (sâmbătă, 7 februarie, 17.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): Larvik – Moson (duminică, 8 februarie, 17.00)

Etapa 5: CS Minaur – Larvik (sâmbătă, 14 februarie, 19.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană”); Thuringer – Moson (duminică, 15 februarie, 15.00)

Etapa 6: Moson – CS Minaur (sâmbătă, 21 februarie, 17.00, UFM Arena, Mosonmagyaróvár); Larvik – Thuringer (sâmbătă, 21 februarie, 17.00)

Clasament

Mosonmagyarovari – 2p (36-34) -1

CS Minaur – 2p (28-26) – 1

Thuringer HC – 0p (34-36) – 1

Larvik HK – 0p (26-28) – 1

Faza grupelor constă în șase runde, care se vor juca între 10/11 ianuarie și 21/22 februarie 2026. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală din martie 2026, în timp ce Final Four-ul este programat pentru 16/17 mai 2026.

De cinci sezoane, EHF European League se dispută în actualul format. Primul turneu Final Four a avut loc în Baia Mare. CS Minaur a fost în această ultimă fază de două ori.