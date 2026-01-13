Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” marchează Ziua Culturii Naționale, sărbătorită anual pe 15 ianuarie, printr-un eveniment cultural complex, dedicat artei, simbolurilor culturale și patrimoniului care definesc identitatea românească.

Evenimentul este structurat în două componente complementare și se desfășoară cu sprijinul unor parteneri importanți din mediul academic și cultural: Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș și Fundația Culturală „Archeus”.

Prima parte a manifestării este reprezentată de workshop-ul intitulat „Păzitoarea seminței” ca metaforă culturală – arhetipuri feminine și reprezentarea lor în arta românească, care propune o întâlnire de excepție cu sculptorul Ioan Marchiș. Artistul va vorbi despre cea mai recentă expoziție a sa, dar și despre teme precum arhetipurile, memoria atavică, fractalul și simbolurile culturale în arta românească. Programul va include vizionarea unui film, urmată de discuții interactive cu publicul.

Workshop-ul va fi moderat de conf. univ. dr. Delia Suiogan și Robert Strebeli.

A doua componentă a evenimentului este dedicată prezentării patrimoniului artistic al muzeului. Publicul este invitat să admire lucrarea „Peisaj de iarnă” semnată de Kádár Géza, o piesă valoroasă din colecția muzeului, care surprinde atmosfera specifică iernii băimărene. Prezentarea va fi susținută de studentele Budea Melisa-Natasha și Radu Oana-Alessia (Arte Plastice – Pictură, anul I), sub coordonarea lector univ. dr. Tănase Mihaela Florina.

În cadrul acestei prezentări va avea loc și un dialog deschis despre casele minerești, elemente definitorii ale culturii locale și teme recurente în arta Școlii de la Baia Mare. La discuții sunt invitați să participe cadre didactice, studenți și masteranzi din domeniul Studiilor Culturale – Etnologie, precum și publicul larg.

Reprezentanții muzeului invită comunitatea băimăreană să participe la acest eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale, o celebrare a valorilor culturale și o susținere a tinerilor aflați la început de drum artistic.