Sâmbătă, 30 mai, în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că, în fața unei societăți comerciale din orașul Cavnic are loc altercație între două persoane.

În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat de îndată la locul indicat, ocazie cu care au fost identificați cei doi bărbați implicați în eveniment, respectiv un bărbat de 74 de ani și unul de 40 de ani.

Din primele verificări efectuate a reieșit că, bărbatul de 40 de ani l-ar fi agresat fizic pe cel de 74 de ani.

În cauză, bărbatul a completat formularul de evaluare a riscului, reieșind risc iminent, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru protejarea vieții bărbatului.

Astfel că, bărbatul de 40 de ani este obligat să păstreze o distanță minimă față de victimă și față de locuința acestuia.

În cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.