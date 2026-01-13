Luni, 12 ianuarie 2026, la biserica „Sfânta Cruce” din Baia Mare, s-a desfășurat Întâlnirea generală a Reuniunii Mariane din Eparhia Greco-Catolică de Maramureș.

Programul întâlnirii a cuprins rugăciunea rozariului, urmat de un cuvânt introductiv al părintelui Emil Gîrboan, protopop al Protopopiatului Baia Mare, care a salutat organizarea întâlnirii și a invocat protecția Maicii Domnului peste Reuniunea Mariană din Eparhia Greco-Catolică de Maramureș, punând sub protecția sa toate activitățile Asociației din acest an.



Părintele Ioan Fîrte, preot spiritual al Asociației, a propus o meditație care să fie ghid în activitățile parohiale pe durata acestui an. „Tema acestui an am ales să fie: Chemarea prietenească la înțelepciune, având ca motto un cuvânt al Domnului rostit prin profetul Zaharia care zice: Voi privi la Acela pe care l-au împuns (In 19,37)”, a afirmat părintele Fîrte, invitând la introspecție și la asumare pe parcursul anului 2026, fiind conștienți de modul în care am contribuit și noi, prin păcatele noastre, la răstignirea lui Isus.

Întâlnirea a cuprins un moment de prezentare a colindelor și cântecelor religioase compuse de călugării bazilieni și prezentarea portretelor călugărilor: Gavril Sălăgeanu, ieromonah poet și Gheorghe Marina, ieromonah compozitor.



D-na Mirela-Ana Coman, președinta eparhială a Reuniunii Mariane a prezentat raportul anual al Asociației pentru Anul Jubiliar 2025. Au fost prezentate activitățile pastorale organizate de către asociație, precum și cele la care membrii au participat, în special participarea la pelerinajul eparhial la Roma în luna septembrie, pelerinajul la Sanctuarul de la Mariapocs în luna octombrie și organizarea, în luna august, a Jubileului Reuniunii Mariane la Baia Mare. Au fost prezentate activitățile de caritate și primirile de noi membri în cadrul Reuniunii Mariane.

„Activitatea pe care doresc să o prezint în final este cea care ne unește pe noi, marianistele și marianiștii din întreaga lume: recitarea zilnică a Rozariului, cu precădere în biserică, înainte de începerea Sfintei Liturghii. În rugăciunea Sfântului Bernard, pe care adesea o rostim în cor la final de Rozar, pentru că o iubim pe Fecioara Maria, spunem: Adu-ți aminte, o, Preablândă Fecioară Maria, că din veac nu s-a auzit vreodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta sau ți-a cerut ajutorul și mijlocirea ta.

Mulțumiri speciale aducem Preasfințitului Părinte Vasile pentru că ne-a fost aproape pe întreg parcursul Anului Sfânt Jubiliar 2025 și părintelui Ioan Fîrte, asistentul spiritual eparhial al Reuniunii Mariane. Fie ca Bunul Dumnezeu, dimpreună cu Sfântă Fecioară, să ne călăuzească și în acest an!”, a afirmat doamna Mirela Coman.

Punctul central al întâlnirii a fost celebrarea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Vasile împreună cu părintele protopop Emil Gîrboan și cu preoții prezenți.



„În acest an pe care l-am început, cerem de la Domnul statornicie și creștere în înțelepciune și în har, ca fiecare dintre noi să putem duce misiunea pe care o avem în Biserică; să o ducem înainte cu seninătate, cu încredere, cu răbdare, știind că nu suntem niciodată singuri și că Spiritul lui Dumnezeu ne însoțește, că acesta este atât de profund prezent în viața noastră și în inima noastră, încât trebuie să-i ascultăm șoaptele, inspirațiile și Cuvântul care ne zidește din interior și care ne configurează și ne face tot mai mult să fin noi înșine în sfințenie”, a afirmat PS Vasile, vorbind despre invitația, în această perioadă în care am sărbătorit Botezul Domnului, la a medita fiecare la propriul Botez și la vocația pe care am primit-o: vocația universală la sfințenie. „Botezul Domnului este izvorul Botezului nostru”, a afirmat Ierarhul, amintind faptul că „noi, cu toții, avem garanția prezenței Spiritului Domnului în viața noastră pentru a fi făpturi noi, proces început la Botez pe care-l continuăm și astăzi, prin pocăință continuă”.



„Pe lângă rugăciunea constantă în biserică, să priviți, asemenea Fecioarei Maria la nunta din Cana Galileii, la ceea ce lipsește în comunitățile voastre și să ajutați acolo unde puteți”, a fost îndemnul Preasfinției Sale către membrii Reuniunii Mariane, îndemnând la a căuta să dobândească virtutea slujirii discrete, a prezenței, a împlinirii, a ceea ce este de făcut și cerând de la Domnul să reverse asupra Asociației harul său înnoitor și înțelepciunea de a crește după măsura darului lui Hristos.