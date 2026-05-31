Timp de două zile, pavilioanele de pe malul râului Săsar au fost loc de întâlnire pentru tinerii băimăreni, în cadrul campaniei „Baia Mare ia atitudine – Spune NU drogurilor”, inițiată în urmă cu doi ani de Municipiul Baia Mare, prin Direcția de Asistență Socială.





În cadrul activităților desfășurate, elevii mai multor licee băimărene, respectiv Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Liceul Tehnologic „George Barițiu” și Colegiul de Arte, au participat la discuții interactive despre un subiect care afectează întreaga societate: consumul de substanțe interzise.

Activitatea nu a avut rol de judecată sau moralizare, ci de înțelegere a modului în care consumul de substanțe interzise poate afecta corpul, emoțiile, relațiile, familia, școala și viitorul fiecărui tânăr.

Așadar, tinerii băimăreni au dezbătut povești care au avut în centrul acțiunii adolescenți deveniți dependenți de droguri. Participanții au identificat situațiile în care s-au aflat personajele, motivele care au dus la consum, efectele și riscurile imediate ale acestuia, au propus soluții pentru prevenirea consumului și au transmis mesaje de susținere și încurajare pentru cei aflați în dificultate.

Prin aceste activități, desfășurate împreună cu tinerii băimăreni, Direcția de Asistență Socială Baia Mare a marcat Ziua Națională a Conștientizării Riscurilor Asociate Consumului de Droguri, celebrată anual în data de 31 mai.