Neadaptarea vitezei la condițiile meteo și urmările ei! Un camion încărcat a ajuns în șanț la Satulung pentru că nu a respectat distanța față de autoturismul din fața lui. Acesta a staționat pentru a lua curba la stânga, iar pentru a evita coliziunea, șoferul TIR-ului a tras de volan și a intra în șanț.

Din fericire incidentul s-a soldat fără victime, doar cu o pserietură groaznică.