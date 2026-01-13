Neadaptarea vitezei la condițiile meteo și urmările ei! Un camion încărcat a ajuns în șanț la Satulung pentru că nu a respectat distanța față de autoturismul din fața lui. Acesta a staționat pentru a lua curba la stânga, iar pentru a evita coliziunea, șoferul TIR-ului a tras de volan și a intra în șanț.
Din fericire incidentul s-a soldat fără victime, doar cu o pserietură groaznică.
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...Citeste mai mult
Lasă un răspuns