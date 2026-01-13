Plan Roșu de Intervenție activat în urma unei explozii urmate de incendiu la un apartament din localitatea
Zalău, jud. Sălaj.
Până în acest moment, au fost evacuate 10 persoane.
Dintre acestea:
– 1persoană inconștientă, intubată, cu arsuri ale căilor respiratorii a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale
– 9 persoane au fost expuse la fum.
Ulterior evaluării medicale, încă 1 persoană conștientă, care prezenta intoxicație cu fum, a fost transportată la spital.
Incendiul a fost lichidat.
Situația este în dinamică. Revenim cu amănunte.
