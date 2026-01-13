Plan Roșu de Intervenție activat în urma unei explozii urmate de incendiu la un apartament din localitatea

​Zalău, jud. Sălaj.

​Până în acest moment, au fost evacuate 10 persoane.

Dintre acestea:

– 1persoană inconștientă, intubată, cu arsuri ale căilor respiratorii a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale

– 9 persoane au fost expuse la fum.

Ulterior evaluării medicale, încă 1 persoană conștientă, care prezenta intoxicație cu fum, a fost transportată la spital.

​Incendiul a fost lichidat.

Situația este în dinamică. Revenim cu amănunte.