Ziua Culturii Naționale și împlinirea a 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu vor fi marcate joi, 15 ianuarie, începând cu ora 17:00, la Biblioteca Orașului Târgu Lăpuș, în Salonul Scriitorilor.

Evenimentul își propune să aducă un omagiu culturii române și personalității eminesciene, reunind scriitori originari din Țara Lăpușului, intelectuali, profesori, elevi, studenți și toți cei interesați de literatură și identitate culturală.

În cadrul întâlnirii, participanții vor avea intervenții de maximum 5–7 minute, în care vor argumenta ce înseamnă pentru ei cultura română și ce reprezintă Mihai Eminescu, prin prisma lecturii operei sale. Programul va cuprinde lecturi din creația lirică și dramatică eminesciană, interpretări muzicale pe versuri ale poetului, momente de muzică clasică la pian, precum și evocări personale legate de întâlnirea fiecăruia cu opera lui Eminescu și cu literatura română sau universală.

Organizatorii adresează o invitație deschisă tuturor iubitorilor de cultură, subliniind rolul esențial al operei eminesciene în definirea identității spirituale românești.

Publicul este așteptat cu drag joi, 15 ianuarie, ora 17:00, la Biblioteca Orașului Târgu Lăpuș, pentru a celebra cultura, literatura și valorile naționale.

Andrei BUDA