Interval de valabilitate: 08 ianuarie, ora 10:00 – 08 ianuarie, ora 23:00

Fenomene vizate: ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului și strat de zăpadă

Zone afectate: sudul, centrul și estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei, centrul și sud-estul Munteniei, local Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali.

În sudul, centrul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, în centrul și sud-estul Munteniei și mai ales după-amiaza și seara local în Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și Orientali temporar va ninge viscolit și viziblitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70…85 km/h. Se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

Meteorologii au emis un nou cod galben pentru mai multe regiuni din țară, unde sunt așteptate ninsori viscolite, scăderea vizibilității sub 100 de metri, rafale de vânt și depuneri de zăpadă. Avertizarea vizează zone din sudul, centrul și estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei, precum și regiunile centrale și sud-estice.

Totodată, este în vigoare un cod portocaliu ce anunță vânt puternic în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, dar și viscol puternic în Carpații Meridionali și sudul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.700 de metri, unde vizibilitatea poate coborî sub 50 de metri.

Fiți precauți!

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;

Asigurați-vă că autovehiculul este echipat pentru circulația în condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare;

În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate;

Urmăriți la posturile radio/TV buletinele meteorologice și recomandările autorităților.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie https://www.meteoromania.ro/avertizari/