Interval de valabilitate: 08 ianuarie, ora 10:00 – 08 ianuarie, ora 23:00
Fenomene vizate: ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului și strat de zăpadă
Zone afectate: sudul, centrul și estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei, centrul și sud-estul Munteniei, local Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali.
În sudul, centrul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, în centrul și sud-estul Munteniei și mai ales după-amiaza și seara local în Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și Orientali temporar va ninge viscolit și viziblitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70…85 km/h. Se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.
Pentru mai multe informații, consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie https://www.meteoromania.ro/avertizari/
Accesați https://fiipregatit.ro
sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.
