Pe 5 mai 2026, Baia Mare devine din nou un important centru al artei plastice, odată cu celebrarea Zilei Artistului Plastic Băimărean, eveniment dedicat uneia dintre cele mai vechi tradiții artistice din România. Manifestarea, ajunsă la cea de-a 23-a ediție, reprezintă evenimentul central al Anului Aniversar care marchează 130 de ani de la începuturile învățământului artistic alternativ la Baia Mare. Organizarea este realizată de Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor Baia Mare, în parteneriat cu Filiala Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Inițiat în 2004 de Ioan Angel Negrean și Tiberiu Alexa, evenimentul aduce în atenția publicului momentul fondator al Școlii Băimărene de Pictură, când Hollósy Simon a sosit la Baia Mare alături de studenții săi, punând bazele unei mișcări artistice care avea să influențeze profund evoluția artei plastice din regiune.

Programul ediției din acest an include vernisajul expoziției dedicate artiștilor băimăreni și celebrarea Artistului Anului 2026, într-un cadru care îmbină tradiția cu expresia artistică contemporană.

Evenimentul va avea loc marți, 5 mai 2026, începând cu ora 17:00, la Colonia Pictorilor Baia Mare, invitând publicul să descopere și să redescopere patrimoniul artistic local și evoluția sa de-a lungul a peste un secol.