Marți, 28 aprilie 2026, Centrul EUROPE DIRECT Maramureș a desfășurat o activitate educativă în cadrul proiectului „Învață de la antreprenori”, inițiat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Școala Profesională Fărcașa și s-a desfășurat sub forma unei întâlniri de educație antreprenorială, începând cu ora 11:00.

În cadrul activității, elevii au avut ocazia să descopere ce presupune parcursul „de la idee la afacere”, fiind prezentate noțiuni de bază despre antreprenoriat, precum și exemple practice menite să îi ajute să înțeleagă modul în care o idee poate fi transformată într-un proiect de succes.

Reprezentanții organizatorilor au subliniat importanța formării competențelor antreprenoriale încă din timpul școlii, iar atmosfera evenimentului a fost una interactivă, elevii și cadrele didactice participând activ la discuții și dezbateri. Fundația CDIMM Maramureș, structura gazdă a Centrului EUROPE DIRECT Maramureș, cu o experiență de peste 30 de ani în consultanță și formare în domeniul afacerilor, a contribuit la organizarea activității, în calitate de furnizor autorizat de cursuri de competențe antreprenoriale.

La finalul întâlnirii, organizatorii au transmis mulțumiri conducerii Școlii Profesionale Fărcașa, cadrelor didactice implicate și elevilor pentru participarea activă și interesul manifestat față de temele abordate.