Maramureș, renumit la nivel internațional pentru bisericile din lemn, porțile sculptate și măiestria meșterilor populari, se confruntă cu o provocare majoră: dispariția treptată a noilor generații de artizani care să ducă mai departe această tradiție. Tot mai puțini tineri aleg meseria de tâmplar sau sculptor în lemn, considerând-o dificilă, migăloasă și insuficient de bine remunerată. În ciuda acestui trend, Maramureșul a dat de-a lungul timpului nume importante în arta lemnului, unul dintre cele mai cunoscute fiind Toader Bârsan din Bârsana.

Meșterul a dus tradiția maramureșeană peste hotare, realizând o poartă tradițională expusă la Muzeul Smithsonian, pe sub care a trecut inclusiv fostul președinte american Bill Clinton. Până la trecerea sa în neființă, în 2022, acesta a lucrat exclusiv manual, fără utilaje moderne, bazându-se pe răbdare, precizie și o pasiune considerată exemplară pentru meșteșug.

În contextul în care interesul pentru aceste ocupații este în scădere, organizații locale încearcă să păstreze vie tradiția. ASSOC derulează programe de formare profesională dedicate persoanelor aflate în dificultate, cu scopul de a sprijini integrarea pe piața muncii și de a revitaliza meșteșugurile tradiționale.

Recent, 20 de cursanți din Budești, recrutați din rândul șomerilor și al persoanelor din categorii vulnerabile, au început un curs de calificare în meseria de tâmplar manual/artizanal (COR 752203), desfășurat în cadrul proiectului „Programe integrate pentru formare profesională și ocupare”.

Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, se desfășoară în perioada 1 iulie 2025 – 31 mai 2027 și își propune organizarea mai multor serii de formare pentru cei interesați să învețe meseria.

Reprezentanții ASSOC încurajează persoanele interesate să se înscrie la cursuri, trimițând datele de contact la adresa oficială a organizației, în speranța că tradiția meșteșugului lemnului va continua să fie dusă mai departe.

Într-o regiune în care lemnul spune povești de secole, viitorul depinde tot mai mult de capacitatea de a forma noi generații de meșteri care să păstreze vie această identitate culturală unică.

Surse: Asociația ASSOC, Foto: Toader Bârsan în atelierul de lucru.