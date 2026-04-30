Miercuri, profesori și sindicaliști din cadrul Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ au protestat în fața sediului Ministerul Educației și Cercetării, exprimându-și nemulțumirea față de politicile recente din domeniul educației.

Cadrele didactice reclamă reducerile bugetare prevăzute pentru anul 2026 în ceea ce privește cheltuielile de personal, dar și întârzierile și neclaritățile legate de noua lege a salarizării. Un alt punct central al nemulțumirilor îl reprezintă lipsa unui dialog social constant și eficient între reprezentanții sistemului de învățământ și minister. În timpul manifestației, ministrul Educației, Mihai Damian, a ieșit în mijlocul protestatarilor pentru a discuta cu liderii sindicali. Discuția a durat câteva minute, după care reprezentanții sindicatelor au fost invitați la negocieri în interiorul ministerului. Protestul se înscrie într-un context mai larg de tensiuni între sindicatele din educație și autorități, pe fondul preocupărilor legate de finanțarea sistemului și de condițiile de muncă ale cadrelor didactice.

Sindicaliștii anunță că vor continua acțiunile de protest dacă revendicările lor nu vor fi soluționate în perioada următoare.