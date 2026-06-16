După o amânare de o săptămână, aproximativ 60 de iubitori ai naturii au participat, în data de 13 iunie 2026, la o drumeție tematică organizată la Creasta Cocoșului, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Mediului.

Condițiile meteorologice au fost favorabile desfășurării activității în aer liber, temperaturile plăcute și norii amenințători de ploaie ocolind, în cele din urmă, zona.

Participanții s-au deplasat către Pasul Gutâi fie cu autobuzul pus la dispoziție de organizatori, fie cu autoturisme personale. În parcarea din apropierea hanului, conf. dr. ing. Ioan Denuț, directorul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, a vorbit despre semnificația Zilei Internaționale a Mediului și a prezentat traseul ce urma să fie parcurs.

Drumeția a început cu un urcuș ușor prin pădure, până în Poiana Boului, unde dr. geolog Marinel Kovacs le-a oferit participanților informații despre istoria geologică a zonei și despre manifestările vulcanice care au modelat relieful Munților Gutâi.

Un alt moment de interes a fost prezentarea celebrului „Drum al Măriuții”, veche cale comercială care lega Țara Maramureșului de Depresiunea Baia Mare și pe care, în trecut, era transportată sarea extrasă de la Ocna Șugatag către Europa Centrală și de Vest. Participanții au aflat detalii despre importanța acestui drum medieval și despre rolul sării în dezvoltarea societății umane.

Pe traseu a fost făcut un popas și la „Sărita Pintii”, loc încărcat de istorie și legende legate de celebrul haiduc maramureșean Pintea Viteazul.

Cea mai dificilă porțiune a traseului, panta abruptă către Creasta Cocoșului, a fost parcursă cu succes de participanți, sub supravegherea echipei Salvamont Maramureș. De-a lungul traseului tematic, drumeții au descoperit informații despre flora și fauna specifice zonei.

Ajunși la Creasta Cocoșului, participanții s-au bucurat de peisajele spectaculoase oferite de abrupturile stâncoase și au participat la sesiuni informative despre Rezervația Naturală Creasta Cocoșului, situl Natura 2000 ROSCI0089 Gutâi – Creasta Cocoșului și proiectul de înființare a Geoparcului UNESCO Gutâi–Maramureș.

De asemenea, salvamontiștii au prezentat reguli esențiale privind siguranța pe munte, echipamentul adecvat și comportamentul în zonele populate de animale sălbatice.

La finalul zilei, participanții s-au întors în Pasul Gutâi cu satisfacția unei experiențe memorabile petrecute într-un cadru natural de excepție și cu dorința de a reveni pe traseele montane ale Maramureșului.

Organizatorii au mulțumit tuturor participanților și partenerilor implicați în realizarea cu succes a evenimentului.