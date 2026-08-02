În această vară, Muzeul Satului Maramureșean din Sighetu Marmației își schimbă atmosfera obișnuită și îi invită pe iubitorii de film la proiecții în aer liber, într-un decor autentic, încărcat de istorie și tradiție. În perioada 19–23 august 2026, muzeul va găzdui Maramureș International Film Festival (MIFF) 2026, un eveniment care îmbină patrimoniul cultural cu cinematografia contemporană. Timp de cinci seri consecutive, între orele 21:30 și 01:00, publicul va avea acces gratuit la proiecții desfășurate într-un spațiu inedit, unde casele tradiționale și patrimoniul maramureșean vor deveni fundalul unor experiențe cinematografice aparte. Festivalul este organizat în cadrul proiectului InterCities, finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina, în parteneriat cu Departamentul de Politică Investițională al Consiliului Local Ivano-Frankivsk, liderul proiectului. Prin această inițiativă, organizatorii urmăresc să valorifice patrimoniul multicultural și să îl aducă mai aproape de public prin intermediul artei și al filmului.

Reprezentanții Muzeului Maramureșean îi invită pe toți cei interesați să descopere patrimoniul într-o manieră diferită, într-un cadru în care fiecare proiecție completează povestea unui loc cu identitate, memorie și valoare culturală.

Accesul la toate proiecțiile este gratuit.