La data de 16 iunie a.c, în jurul orei 01.40, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag și cei ai orașului Cavnic au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 să intervină în localitatea Berbești, unde a avut loc un accident rutier, iar persoanele implicate ar fi părăsit locul faptei.

La fața locului, polițiștii au depistat un autoturism care prezenta avarii, iar din primele verificări au stabilit că acesta ar fi acroșat o troiță din lemn și un podeț din lemn, după ce conducătorul acestuia ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

La scurt timp, în baza verificărilor informativ-operative, în proximitatea locului accidentului, polițiștii au identificat conducătorul auto, un tânăr de 23 de ani, din Sighetu Marmației.

Polițiștii au efectuat verificări în bazele de date și au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar valoarea determinată a fost de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel, tânărul a fost condus la spital în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor în care au fost comise faptele și dispunerii măsurilor legale care se impun.