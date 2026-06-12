Studenții, specialiștii și iubitorii de cultură tradițională sunt invitați marți, 16 iunie, de la ora 15:00, la workshop-ul „De la student, la specialist”, organizat la Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare.

Evenimentul este organizat de Domeniul Studii culturale – Etnologie din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Mare și va include prezentarea unei colecții etnografice realizate de studentul Ionuț Fintoiu.

Expoziția reunește costume populare din zona Rucăr-Muscel și evidențiază rolul portului tradițional ca element de identitate culturală și socială. Potrivit organizatorilor, piesele expuse ilustrează modul în care cromatica și ornamentica costumului popular transmiteau informații despre vârsta purtătorului, starea civilă, rolul ceremonial și apartenența la comunitate.

Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului importanța portului tradițional românesc, considerat de specialiști una dintre cele mai valoroase forme de manifestare a culturii populare și o veritabilă „carte de identitate” a comunităților rurale.

Workshop-ul este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere – Domeniul Studii culturale – Etnologie, în parteneriat cu Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare și Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

Participarea este deschisă publicului interesat de etnologie, patrimoniu și tradițiile românești.