Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenţionare Cod galben de viituri şi posibile inundaţii locale în judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, valabilă de luni, ora 10:00, până marţi, ora 8:00, transmite Agerpres.

Ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.