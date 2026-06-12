Un bărbat de 53 de ani din Mireșu Mare este cercetat penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, după ce ar fi circulat fără haine pe un drum public din localitate.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, cazul a fost sesizat polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Comunal Mireșu Mare în cursul zilei de 11 iunie.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că incidentul s-ar fi petrecut în data de 10 iunie, în jurul orei 12.00. Bărbatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-ar fi deplasat pedestru pe drumul public din localitate fără a purta articole vestimentare, provocând indignarea persoanelor care l-au observat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri și continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Reprezentanții IPJ Maramureș reamintesc că manifestările indecente în spațiul public și încălcarea normelor de conviețuire socială pot atrage răspunderea contravențională sau penală, în funcție de gravitatea faptelor.